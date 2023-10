San Marino, ecco il francobollo di Natale 2023

Il francobollo dedicato al Natale 2023 da Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica riproduce il celebre dipinto di Botticelli “Madonna col Bambino e angeli” (“Madonna del Magnificat”), conservato presso le Gallerie degli Uffizi.

Incoronata dagli angeli, la Vergine, seduta in trono, sotto la guida del figlio scrive su un libro il cantico “Magnificat anima mea Dominum”; in grembo alla madre, Gesù Bambino sfiora un melagrana, i cui chicchi rossi richiamano il sangue versato da Gesù per la salvezza dell’umanità; in alto, la cornice in pietra serena crea un diaframma divisorio fra il regno celeste e il mondo terreno. Il tema sacro assume connotazioni quasi mondane nell’eleganza dell’acconciatura di Maria e degli angeli, questi ultimi privi di ali; sui capelli biondi, rischiarati dalla finitura d’oro, la Vergine indossa veli trasparenti sotto il maphorion riccamente ornato, mentre le capigliature e le vesti degli angeli sono ispirate alla moda seguita dai giovani rampolli delle agiate famiglie fiorentine del tardo Quattrocento. Originalità e sofisticata eleganza hanno reso celebre nei secoli Botticelli, le cui figure incarnano un ideale di bellezza molto apprezzato nel XX secolo. Il valore, da 3,25 euro in fogli da 12 con bandella a sinistra (nel quale è raffigurata l’opera in dimensione maggiore) è tirato in 20004 esemplari e sarà disponibile dal 24 ottobre prossimo.