San Marino, collaborazione tra l’Università e l’Instituto Federal de Maranhao in Brasile

Nei primi mesi del 2026, tra febbraio e marzo, l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ospiterà due studenti brasiliani provenienti dall’Instituto Federal do Maranhão, per dare nuovo impulso alla collaborazione fra le due realtà accademiche innescata nell’aprile scorso attraverso un memorandum; il documento è stato sottoscritto sul Titano mercoledì 29 ottobre dai rettori Carlos Cesar Teixeira Ferreira e Corrado Petrocelli, sulla scia della presenza di una delegazione brasiliana alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-26 dell’Ateneo sammarinese. Nello specifico gli studenti brasiliani frequenteranno l’Università di San Marino nell’ambito delle attività dei corsi di laurea in Design e Comunicazione e Digital Media, l’iniziativa si inserisce nell’ottica di una partnership accademica e scientifica: sia il Titano che la città di São Luís, dove ha sede l’istituto, sono stati inseriti dall’UNESCO fra i patrimoni dell’umanità. Il protocollo attuativo rappresenta la base per tutti i futuri scambi e le collaborazioni.