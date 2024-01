San Marino, “Cloud” nazionale, al via il progetto per gestire i dati

Via libera al progetto con Amazon web service. In piattaforma di lancio il sistema cloud nazionale per gestire i dati. Sull’altro piatto della bilancia ancora caos per la consegna dei pacchi Amazon. Tanti sammarinesi, durante le recenti festività, hanno tentato di ordinare prodotti a colpi di clic, convinti che il governo fosse giunto a un accordo con Amazon per poi vedersi rimbalzare su un muro di gomma. Perché? È ancora impossibile per il colosso statunitense consegnare sul Titano. Alla base della confusione resta la natura dell’intesa che al momento non riguarda le consegne, ma “soltanto” la digitalizzazione. La piazza virtuale dei social ha affondato il dito nella piaga facendo di tutta l’erba un fascio.

C’è di più

La confusione, quindi, è stata generata da un semplice malinteso. La vera novità riguarda l’avanzamento della digitalizzazione sul Titano, trainata grazie a un progetto del governo con Amazon web service. Il cambio di passo è stato erroneamente esteso dalla vox populi alla questione pacchi che invece resta irrisolta. La buona notizia è che si prospetta una nuova piattaforma informatica ma anche VMware.

A tutto Cloud

In sostanza è conto alla rovescia per un cloud nazionale che gestisca dati, processi di innovazione tecnologica e di sviluppo. Ma non è tutto. Come ha spiegato nei giorni scorsi il segretario all’industria, Fabio Righi, sono imminenti nuovi servizi a favore di aziende e cittadini. Il motivo? «L’infrastruttura centralizzata – ha chiarito ancora Righi – sarà messa a disposizione anche delle piccole e medie imprese che avranno quindi accesso alle migliori tecnologie per essere più competitive sul mercato».

Innovazione al via

Nel discorso di chiusura del 2023, pronunciato dal congresso, Righi ha rimarcato che il futuro prossimo della Repubblica vedrà «processi di digitalizzazione da attuare accanto a partner solidi e di assoluto livello internazionale, ma anche l’esplorazione di nuovi settori, fra cui la Space economy».