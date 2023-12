San Marino, bilancio di Stato, fumata bianca tra polemiche e grandi difficoltà

Bilancio di Stato approvato in notturna. Con un percorso molto accidentato e polemiche al vetriolo, la maratona consiliare ha messo nero su bianco l’epilogo della manovra di Bilancio all’ultimo miglio del 2023. È stata dunque approvata nella notte di venerdì, poco dopo il rintocco dell’una, la finanziaria 2024: 29 i voti a favore, tutti espressi dalle fila della maggioranza contro 20 secchi “no” dalle forze di opposizione.

I consiglieri hanno trovato la quadra con un giorno di anticipo rispetto al calendario ed a premere sull’acceleratore è stato il ritiro di circa 120 emendamenti da parte della minoranza, in cambio dell’appoggio dai banchi della maggioranza su alcuni punti restanti.

Al palo l’emendamento sulla commissione mista per analizzare l’accordo di associazione all’Unione europea che avevano firmato Libera e Dc, suscitando non poche perplessità tra gli alleati di quest’ultimo partito, che avevano gridato allo scandalo preelettorale. L’accordo è naufragato con 28 voti contrari, 10 favorevoli, un’astensione e 9 non votanti. A tenere banco sono stati grandi temi come la gestione del debito, il carovita e il sostegno alle fasce più fragili, ma anche l’inflazione galoppante.

Sapori e dissapori

Ad esprimere scarsa soddisfazione per la manovra caratterizzata, a suo dire, da deleghe ed elenchi della spesa è stato il movimento Rete. Accoglienza tiepida dal Gruppo misto che ha ribadito il senso di responsabilità mostrato dalle forze di minoranza. Agli antipodi Domani Motus Liberi che ha ribadito l’importanza strategica dell’accordo con l’Europa, invitando a coinvolgere sempre più la cittadinanza.

A stemperare i toni ha contribuito l’intervento del segretario agli Esteri, Luca Beccari, che si è detto dispiaciuto nell’assistere al tentativo di svilire l’iter del negoziato con l’Europa per motivazioni meramente politiche, mercificando il tema sulla questione delle alleanze.