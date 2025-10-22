San Marino, avviata una campagna contro il gioco patologico

La Repubblica di San Marino rafforza il proprio impegno nella tutela di adolescenti e giovani adulti lanciando una campagna informativa contro il gioco patologico, un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti nel continente europeo.

L'iniziativa, promossa dall'Ente di Stato dei Giochi in collaborazione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale, si inserisce nel quadro delle politiche sanitarie preventive e si rivolge specificamente alla fascia di età 16-18 anni, considerata particolarmente esposta a tali rischi.

I dati italiani più recenti, evidenziano un quadro allarmante: il 23,4% degli studenti tra i 14 e 17 anni pratica il gioco d'azzardo, mentre nella fascia 11-13 anni almeno un giovane su quattro ha giocato almeno una volta. Particolarmente preoccupante è la crescita del gioco online, che nel 2024 ha coinvolto oltre 320.000 ragazzi in Italia, pari al 13% della popolazione giovanile. Tra i giochi più diffusi figurano i Gratta e Vinci, utilizzati dal 76% dei giovani giocatori, le scommesse calcistiche (37%), poker, roulette e dadi (28%), oltre alle slot machines e videolottery (26%).

La campagna sammarinese, in distribuzione in questi giorni, affronta con un linguaggio visivo di impatto immediato, i rischi connessi al gioco e fornisce riferimenti per avere informazioni o chiedere supporto. La campagna rientra negli obblighi previsti dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 143 e si può anche considerare in linea con il progetto europeo “Promuovere la salute mentale di minori e giovani affrontando i rischi posti dai videogiochi e dal gioco d’azzardo online”, coordinato dall’Italia.

“La prevenzione del gioco patologico tra i giovani rappresenta una priorità strategica per il nostro sistema sanitario – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Mariella Mularoni –. Questa campagna si inserisce in una visione più ampia di promozione della salute mentale e del benessere psicosociale, che riconosce nelle dipendenze comportamentali una delle sfide sanitarie emergenti del XXI secolo. Il nostro impegno si traduce nel sostegno a iniziative che coniugano rigore scientifico e comunicazione efficace, con l'obiettivo di dotare le nuove generazioni degli strumenti necessari per compiere scelte consapevoli e proteggere la propria salute. La sinergia tra istituzioni diverse dimostra come San Marino sappia rispondere con tempestività e competenza alle problematiche sanitarie contemporanee“.

“L'Ente di Stato dei Giochi, responsabile della regolamentazione del settore nella Repubblica di San Marino – spiega il presidente Reves Salvatori - ha voluto assumere un ruolo proattivo nella prevenzione, riconoscendo che la tutela dei minori rappresenta una priorità assoluta. La collaborazione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale garantisce un approccio multidisciplinare che integra competenze regolatorie, sanitarie e psicologiche, offrendo alla popolazione giovanile non solo informazioni, ma anche servizi di supporto specializzati”.

“La campagna contro il gioco patologico tra i minori testimonia – afferma il Direttore Generale ISS, Claudio Vagnini - la capacità della Repubblica di San Marino di anticipare e affrontare le sfide sanitarie e sociali del futuro, mantenendo sempre al centro la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. L'impegno congiunto dell'Ente di Stato dei Giochi e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale rappresenta un modello virtuoso di collaborazione istituzionale finalizzata al benessere collettivo”.

La campagna informativa contro il gioco patologico tra i minori ha ricevuto il patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale.