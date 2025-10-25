San Marino, assalto notturno al bancomat di Fiorentino

Bancomat fatto saltare nel cuore della notte. Come riporta San Marino Rtv, è andato in scena un assalto notturno alla filiale BSI – Banca Sammarinese di Investimento di Fiorentino, in via del Passetto. Poco prima delle 2 una banda di 4 ladri ha fatto esplodere il bancomat utilizzando la “tecnica della marmotta”.

Dopo la detonazione, i malviventi si sono allontanati a bordo di una Mercedes lasciata accesa davanti all’istituto durante il colpo, uscendo poi dal confine di Chiesanuova.

L’esplosione ha danneggiato anche internamente la struttura. Non si registrano feriti. Come si vede da un video amatoriale, già consegnato anche alle forze dell’ordine, i ladri avrebbero anche utilizzato la polvere di un estintore per sporcare le telecamere esterne.

L’entità del bottino è in corso di accertamento, mentre la Gendarmeria sta esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e i rilievi della scientifica per individuare i responsabili.