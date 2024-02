San Marino, area ex Beccari: altri 100mila euro per eliminare i rifiuti

Bonifica ex Beccari a Murata, plastica da smaltire per 100mila euro. L’Azienda di Stato per i servizi si fa carico dell’operazione ingaggiando una ditta specializzata.

La vicenda

Come emerso nei giorni scorsi, l’Aass ha fissato la spesa per terminare la bonifica dello stabilimento, un’operazione iniziata nel 2022. L’azienda, situata in via Rio Cerbiano a Murata, ha chiuso i battenti 6 anni fa e da allora è finita sotto sequestro giudiziario l’area dov’è stoccata una notevole quantità di rifiuti speciali e pericolosi. Nel marzo del 2022 il segretario al territorio, Stefano Canti, aveva comunicato l’avvio della bonifica visto che «i rifiuti dell’ex Beccari hanno determinato gravi condizioni di igiene, inquinamento e di pubblica incolumità con minaccia imminente di danno ambientale per la possibile fuoriuscita di rifiuti liquidi con alto pericolo per l’ambiente. Il coordinamento per la protezione civile per tutelare la sicurezza e la salute pubblica dei cittadini ha deliberato di promuovere interventi di prevenzione, bonifica e riparazione con particolare riferimento ai rifiuti, depositati all’interno dell’immobile che presentano un elevato rischio di incendio e mettono a rischio d’inquinamento le matrici ambientali».

“Chi fa da sé fa per tre”

Rivalersi sui vecchi proprietari è risultata un’impresa impossibile, anche se la normativa prevede questa possibilità, per scrivere la parola “fine”, non sono bastate carte bollate e azioni legali. Nel frattempo sono fioccate deliberazioni per la messa in sicurezza del sito, tra cui l’ultima che autorizza la spesa complessiva di 99.680 euro, comprensivo degli oneri della sicurezza, da imputare sul capitolo di spesa 270 “Spese per la gestione dei rifiuti in situazioni straordinarie”. Morale? Aass si è rimboccata le maniche assumendo la “Società igiene ambientale management srl” ma è solo l’inizio, non un punto fermo per l’annosa vicenda. All’orizzonte si prospetta infatti un iter complesso considerando la mole di rifiuti da smaltire.