San Marino-Arabia Saudita: intesa ancora in alto mare

«Con l’Arabia non abbiamo firmato niente». A sganciare la bomba è il segretario per gli Affari esteri, Luca Beccari che liquida come una dichiarazione di intenti la presunta intesa tra Arabia Saudita e Titano, in replica alle discussioni scoppiate giovedì scorso in seno alla commissione Affari esteri.

Una dichiarazione opposta a quella rilasciata dalla segreteria al Turismo che il 28 settembre scorso segnalava la firma a Ryad di un accordo per investimenti sauditi in ambito turistico. Fiore all’occhiello il progetto di costruzione dell’aeroporto di Torraccia per promuovere il turismo, facilitare i trasporti e sostenere l’industria aeronautica. Sul piatto risultavano 29 milioni di dollari in prestito a tasso minimo.

Ora la doccia gelata. In relazione alla recente visita in Arabia Saudita, la segreteria di Stato per gli Esteri ribadisce «la non rispondenza al vero della firma di un accordo, ma di una dichiarazione di intenti sottoscritta al solo fine di avviare una collaborazione in alcuni specifici ambiti, precisandosi altresì che l’accresciuta rete di relazioni internazionali, comporta inevitabilmente una pianificazione organizzativa e gestionale riconducibile sempre e comunque nell’alveo della Segreteria di Stato per gli Esteri».

Precisazione al quadrato

Una smentita in due tempi quella di Beccari: la prima è giunta nell’ambito della commissione Esteri, nella giornata di giovedì scorso, in merito alle istanze di alcuni commissari su adempimenti di politica estera da parte di membri dell’esecutivo e in seconda battuta attraverso un comunicato.

A chi compete cosa

«Le visite all’estero, in ambito bilaterale e multilaterale, e la firma di intese afferenti temi di politica estera – ha dichiarato ancora il segretario Beccari – fanno capo alla segreteria di Stato per gli Affari esteri ed in particolare vengono da me personalmente gestite». Affondo finale: «Nell’ambito dell’attività di Governo, si sono concordati alcuni aspetti di specifica competenza, ascrivibili ai miei colleghi dell’Esecutivo, ma le linee politiche e strategiche, nonché gli adempimenti formali che riguardano rapporti bilaterali o multilaterali, sono prerogativa esclusiva di questa Segreteria di Stato».