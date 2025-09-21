San Marino. Approvato il protocollo anti bullismo

Il 16 settembre 2025, il Congresso di Stato ha approvato il nuovo Protocollo per la Prevenzione e il Contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo, un documento strategico per supportare gli operatori scolastici nella gestione di queste problematiche in crescita.

Il protocollo rappresenta una risposta concreta all’esigenza di avere strumenti chiari e condivisi per riconoscere e affrontare comportamenti di bullismo e cyberbullismo. È stato concepito come guida operativa per insegnanti, educatori, dirigenti scolastici e tutto il personale che lavora quotidianamente con bambini e ragazzi.

Il documento nasce da un importante lavoro di squadra che ha coinvolto professionisti di ogni ordine scolastico, psicologi scolastici, esperti di tutela della privacy e il Dipartimento Istruzione e Cultura, che ha coordinato l’intero percorso. Questa collaborazione ha permesso di costruire uno strumento solido, capace di distinguere tra diversi livelli di gravità e attivare i protocolli di intervento più adeguati.

Il protocollo affronta sia le forme tradizionali di bullismo sia quelle legate al mondo digitale, con indicazioni specifiche per il cyberbullismo e la tutela della privacy. Grande importanza viene data alla prevenzione attraverso l’educazione, l’ascolto attivo e il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica.

Con questo strumento, San Marino compie un passo importante nella costruzione di una cultura della responsabilità, dotandosi di un quadro operativo all’altezza delle sfide educative contemporanee e confermando l’impegno delle istituzioni nella protezione delle nuove generazioni.