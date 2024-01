San Marino, al bar invece di lavorare. Dipendenti pubblici a processo per truffa

Al bar o in giro anziché lavorare, furbetti del cartellino a giudizio. Terremoto nel settore pubblico allargato. Lasciavano la scrivania, trascurando impegni e obblighi professionali per sbrigare, in modo reiterato, commissioni personali di varia natura. Stando all’accusa, quattro dipendenti si sono macchiati della contestazione. In buona sostanza, avrebbero impiegato il tempo, chi al bar, chi a fare shopping presso negozi del circondario, non per qualche minuto ma per mattinate intere, prima di rientrare a casa anzitempo. Ora l’epilogo che fa storcere il naso a molti: “la squadra” è finita sul banco degli imputati e dovrà rispondere di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato. Sempre secondo l’accusa, i dipendenti lasciavano il posto di lavoro, per eseguire commissioni personali, andando a zonzo per negozi o persino altri uffici, in barba all’orologio e all’agenda.

La vicenda ricostruita da Rtv San Marino risale alla primavera del 2022, quando sono scattati gli approfondimenti investigativi, all’epoca condotti dalla Polizia civile. Sono seguiti appostamenti, pedinamenti e rilievi fotografici che avrebbero documentato le uscite del gruppetto. Ed ora si è aperto il processo a San Marino.

Nella prima udienza, al via giovedì 18 gennaio 2024, il giudice della legge Adriano Saldarelli, ha respinto la richiesta delle difese di rimettere gli atti in istruttoria e stabilito, invece, il prosieguo del dibattimento. Il processo è destinato a far discutere e la prossima udienza risulta già fissata per il 24 febbraio 2024.

In tribunale, si terrà anche un altro processo destinato a far storia. Davanti al giudice Vico Valentini, prenderà avvio a stretto giro anche un ramo del processo Banca Cis quello in cui, secondo l’accusa, titoli di correntisti erano stati posti a garanzia di prestiti a favore dell’istituto bancario.