San Maino: accordo Ue, tutto pronto per la finalizzazione del testo

Accordo con l’Europa: Beccari vola a Bruxelles per la finalizzazione del testo. Dopo otto anni di trattative il dado è tratto. L’intesa prevede la partecipazione del microstato al mercato interno dell’Unione europea oltre alla cooperazione in altri ambiti, seppur nel rispetto delle peculiarità sammarinesi.

Ultimo passo

Giornata storica, quella di ieri, sancita con l’incontro tra il segretario agli Esteri Luca Beccari, il vicepresidente esecutivo della commissione europea Maroš Šefčovič e il primo ministro di Andorra Xavier Espot. Un’occasione per fare il punto della situazione sulle prossime tappe verso la firma e le ratifiche previste nei rispettivi ordinamenti.

I negoziati per stilare l’accordo di associazione con l’Ue erano partiti nel marzo del 2015 ma a ingranare la quarta avevano contribuito le conseguenze del conflitto russo-ucraino. Nei giorni scorsi è stato il Consiglio dell’Ue a rendere di dominio pubblico il testo in inglese dopo averne approvato il contenuto e autorizzato a procedere con la firma.

I dettagli

Un traguardo materializzato in oltre 2.300 pagine, non sempre di facile comprensione per i non addetti ai lavori. In ballo ci sono migliaia di direttive messe nere su bianco dal Consiglio d’Europa e che regolamento relazioni e rapporti tra Ue e Stati membri. Ben 7 le parti dell’accordo che riguardano San Marino, a fronte di 14 allegati di cui la metà interessano Andorra.

Le parole di Beccari

Beccari si è rivolto con gratitudine ai rappresentanti politici e negoziali della Commissione che, «soprattutto nel periodo più recente, hanno consentito di portare a compimento con determinazione una intesa fondamentale per la Repubblica, che segnerà una tappa storica del suo percorso di integrazione internazionale e di progressiva affermazione in ambito economico, sociale e culturale».

