Paura a San Marino: Suv finisce sull’orlo della scarpata

Panico sulla Sottomontana: suv resta sospeso sul ciglio della scarpata. L’incidente si è consumato ieri a Borgo Maggiore prima delle 13 quando un’auto, un suv Suzuki con targa sammarinese, ha invaso il marciapiede per poi schiantarsi contro un albero e restare in bilico sul dirupo. Sul posto sono accorsi il 118 e la sezione antincendio della polizia civile che ha messo in sicurezza il veicolo ed estratto l’automobilista 66enne dalle lamiere. Per lui una prognosi di 30 giorni. Stando a una ricostruzione il suv percorreva la Sottomontana in direzione Borgo finché, all’altezza della rotonda di Strada Gualdaria, il conducente ha perso il controllo del mezzo per cause al vaglio degli inquirenti. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa per qualche ora in entrambe le direzioni.