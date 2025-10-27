La denuncia: “Torrente San Marino, l’acqua è di nuovo nera” VIDEO

San Marino
  • 27 ottobre 2025
Il Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo per la tutela della salute e dell’ambiente lancia «l’allarme per lo scempio che sta subendo il Torrente San Marino: l’acqua è diventata nera». Da Gualdicciolo spiegano che «non è la prima volta che accade e sono state fatte varie segnalazioni all’ufficio sammarinese competente ma, essendo un torrente di confine, pare che la causa sia dalla parte italiana». Non solo, sempre stando alla segnalazione del Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo, «per la parte italiana pare che sia una cosa normale, ma a meno che non sia petrolio crediamo che normale l’acqua di un torrente non abbia niente. Se gli uffici sammarinesi e italiani preposti ai controlli sull’ambiente ci sono, battano un colpo».

