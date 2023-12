Il Natale delle meraviglie, San Marino fa il pieno di visitatori

Continua a richiamare visitatori la magica atmosfera de “Il Natale delle meraviglie - Un mondo più dolce” in calendario fino al 7 gennaio. Protagonista di quest’edizione è la Casa dei cuori dolci in piazza della Libertà, un’abitazione fatta di leccornie ideale scattarsi foto-ricordo. Sulle pareti esterne degli edifici circostanti la piazza saranno proiettate invece immagini natalizie mentre i tradizionali mercatini di Natale situati nelle vie Eugippo e Donna Felicissima saranno aperti anche il 25 dicembre dalle 14.30 come tutte le attrazioni. Chi ancora non l’ha fatto, potrà scrivere e spedire la letterina diretta al Polo Nord recandosi alla Fabbrica di cioccolato a Campo Reffi dove Babbo Natale sarà presente fino al 31 dicembre compreso. L’Ice Park in Cava dei Balestrieri attende i pattinatori, per i golosi c’è l’esposizione di sculture di cioccolato allestita del maestro Roberto Rinaldini in Galleria Cassa di Risparmio. Prosegue infine il Photo Contest: scattando una foto in una delle tante attrazioni e pubblicandola sul proprio profilo Instagram con l’hashtag #sanmarino unmondopiudolce si potrà vincere un soggiorno per due persone presso il Grand Hotel di San Marino. Ritirando una cartolina negli Infopoint presso Porta San Francesco e Porta Fratta e timbrandola presso Fabbrica di Cioccolato, Ice Park e Infopoint si riceveranno gadget e speciali benefit presso i negozi aderenti.