Il mago Gabriel rende omaggio a Houdini con un esperimento magico su un aereo dell’Aeroclub San Marino

L’Aeroclub di San Marino annuncia un evento straordinario per venerdì 8 marzo alle ore 10:30, in cui l’illusionista Gabriel e sua figlia, Magica Gilly, renderanno omaggio al 150° anniversario della nascita di Houdini attraverso un esperimento aereo unico. Questo evento speciale vedrà Gabriel e Magica Gilly eseguire un esperimento magico a bordo di uno degli aerei dell’Aeroclub, ispirato a un rito segreto attribuito a Houdini. L’esibizione promette di fondere l’arte della magia con l’emozione del volo. L’esperimento di Gabriel e Magica Gilly non solo rende omaggio alla leggendaria figura di Houdini ma apre anche nuove prospettive per l’arte magica e l’aviazione.