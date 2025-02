Gabry Ponte, l’artista applaudito a Sanremo per la sigla del 75° Festival, tra i 20 big che partecipano al San Marino Song Contest. Quella del Titano è l’ultima tappa musicale verso l’Eurovision di Basilea in programma a maggio. Sarà presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti, e in onda alle 20.30 su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2, RaiPlay, RaiPlay Sound e sulle radio del consorzio Media Dab, con la partecipazione di 20 artisti in gara provenienti da sei Paesi europei.

Tra gli italiani ci sono Bianca Atzei, Boosta, Marco Carta, Luisa Corna, Silvia Salemi e l’autore della sigla di Sanremo Gabry Ponte proprio con ‘Tutta l’Italia’: ma sarà internazionale il cast della serata evento, in cui sono attese “incursioni” di Cristiano Malgioglio, e il cui vincitore andrà a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision song Contest 2025.