Elezioni, nodo sammarinesi all’estero, Ar accusa: «Non li vogliono far votare»

«Non vogliono far votare i nostri connazionali all’estero». Ad affermarlo è Alleanza riformista mentre monta la bufera sul cambiamento della norma, operato dalla segreteria agli Interni, che consente di votare senza documento ma con una foto autenticata dal consolato.

La querelle

Il diritto di voto deve essere garantito a tutti, anche a chi vive all’estero. Questa la premessa di Ar che va all’attacco. Gli uffici dello Stato civile sono bloccati dalle numerose richieste per la gestione dei rinnovi o del rilascio dei certificati elettorali. Da qui l’intasamento dell’ufficio da parte dei cittadini esteri venuti a San Marino in cerca di un documento. Ecco perché, spiegano da Ar, si deve intervenire per garantire a tutti il diritto al voto. Il legislatore non ha prescritto un documento di identificazione in particolare, né tanto meno indicato quale sia l’ufficio abilitato al rilascio del documento di riconoscimento. Ma la legge indica il requisito del documento: ovvero il riconoscimento. Quindi, obiettano da Ar, è indispensabile che presenti la fotografia dell’elettore e che si tratti di un documento rilasciato da un ufficio di Stato. Tra questi rientra il dipartimento Esteri sulla cui carta intestata il Corpo diplomatico rilascia documenti muniti di fotografia.

Soluzione pratica

Del resto, proseguono, si tratta dello stesso documento rilasciato ai concittadini che si trovino all’estero in situazioni di emergenza. Documento peraltro riconosciuto dagli altri Stati e con il quale i sammarinesi oltrepassano i controlli di identità doganali degli altri Stati.

La soluzione, già più volte sperimentata in altre occasioni, soprattutto referendarie, permette quindi a chi vive all’estero, sprovvisto di un documento d’identità sammarinese, di essere identificato e munito di un certificato provvisorio che permette loro di votare. Da qui il j’accuse: «Chi si oppone a questa soluzione ha come obbiettivo solo quello di non fare votare i sammarinesi». Anzi, rincara Ar, lo scopo sembrerebbe quello «di farli sentire un corpo estraneo e lontano alle decisioni e alle scelte del nostro paese – questa la conclusione – ma Ar non accetta lezioni di democrazia, meno che meno richiami alla legalità».

