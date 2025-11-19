“Dreaming San Marino Song Contest”: oltre 300 iscrizioni da tutto il mondo

Giovedì 20 novembre inizia la fase di Casting a San Marino per per “Dreaming San Marino Song Contest”, il contest dedicato agli artisti emergenti che vogliono accedere a “San Marino Song Contest” che a sua volta decreta il rappresentante della Repubblica di San Marino per l’Eurovision Song Contest. Attese a San Marino migliaia di persone. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2026.

“Dreaming San Marino Song Contest” registra oltre 300 iscrizioni provenienti da ben 24 Paesi in tutto il mondo, con la Spagna in prima linea. Giovedì 20 novembre inizia la fase cruciale dei Casting a San Marino presso San Marino Outlet Experience.

Le prime date confermate per questi Casting sono il 20 novembre, seguite da una seconda sessione intensiva che si terrà dal 17 al 20 dicembre 2025.

Migliaia di persone sono attese per l’evento, che selezionerà gli artisti emergenti destinati ad accedere al “San Marino Song Contest”. Questo contest rappresenta il primo e fondamentale trampolino di lancio verso il palco più ambito d’Europa, decretando in ultima istanza il rappresentante della Repubblica di San Marino per l’Eurovision Song Contest. L’opportunità è ancora aperta per i ritardatari: le iscrizioni rimangono attive fino al 31 gennaio 2026.

Per le iscrizioni è necessario accedere al sito ufficiale di Dreaming San Marino Song Contest: https://dreamingsanmarinosongcontest.com/iscrizioni/