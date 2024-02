Dietrofront a San Marino, niente più etilometro e test antidroga per i consiglieri

Istanze d’Arengo, fumata nera per l’etilometro e l’esame antidroga obbligatori per i consiglieri. «Una provocazione per svilire il nostro ruolo». Colpo di scena nel consiglio di venerdì 16 febbraio 2024: con 17 voti favorevoli, 19 contrari, 2 astenuti è stata respinta la proposta per installare un etilometro all’ingresso di Palazzo, in modo da valutare la lucidità dei consiglieri. Pollice verso anche per l’altra istanza, sempre presentata a ottobre dall’associazione “Noi ci siamo” e salutata da appena quattro voti favorevoli. Niente test tossicologico annuale, dunque. Sembrava già fatta con l’applicazione in presa diretta. Poi il dietrofront: le due istanze sono state liquidate da molti come una provocazione contro consiglieri che ricevono 80 euro a seduta e sono attaccati a ogni circostanza.