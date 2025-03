«Innanzitutto vorrei dire che la mia candidatura è figlia di una sorta di continuità rispetto alla precedente presidenza, però è anche vero che si tratta di continuità nel rinnovamento, io ho le mie idee. Il prossimo passo a cui mettere mano, in accordo con la Segreteria di Stato allo Sport, è la redazione di una nuova legge sullo sport. L’attuale è del 2015, il nuovo testo dovrà essere il frutto della condivisione con il mondo dello sport, nell’ambito di un confronto con le Federazioni, il Cons, la Segreteria di Stato allo Sport, per redigere un testo che sia corrispondente alle nuove esigenze. Tra le priorità metterei anche mettere mano all’organigramma e alle strutture. Mancano risorse umane e figure professionali in posti chiave, inoltre le strutture del Cons devo essere a servizio delle Federazioni e non il contrario. Dunque, serve un Cons a servizio delle Federazioni. Altro fattore da affrontare è la politica degli impianti, la cui gestione sia del Cons, l’esternalizzazione ad altre società non sarebbe una scelta applicabile alla nostra realtà per questione di costi e logistica. Non esiste nessuna società di gestione che possa gestire i nostri impianti in maniera privata per fare degli utili. Poi penso a nuove politiche di promozione dello sport, per tutti, inclusivo, non solo per i giovani. San Marino è un paese che fa sport, un terzo degli abitanti è iscritto a Federazioni Sportive, ma bisogna dare anche il giusto spazio alle donne».