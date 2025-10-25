Banca Centrale boccia la cessione della Banca di San Marino

Stop dalla Banca centrale (Bcsm) all’acquisizione delle quote di maggioranza di Banca di San Marino da parte del gruppo di investitori bulgari. Tutto è cominciato nell’aprile scorso quando il gruppo bulgaro Starcom si era detto interessato ad acquisire la maggioranza della Banca di San Marino. Il nome era stato reso durante l’assemblea dei soci dell’Ente Cassa di Faetano che con 74 “sì” e 30 voti contrari aveva approvato la modifica dello statuto indispensabile per consentire a un esterno di acquisire almeno il 51% di Banca, assumendone il controllo.
L’operazione però non potrà andare avanti. «La Banca centrale nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e tutela della sana e prudente gestione degli intermediari e della stabilità del sistema finanziario – si legge nel comunicato di via del Voltone - comunica di avere concluso l’istruttoria sull’istanza presentata da un gruppo estero volta all’acquisizione della maggioranza del capitale di Banca di San Marino».