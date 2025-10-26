«Acqua nera nel torrente San Marino». La denuncia del Gruppo dei cittadini di Gualdicciolo

«Acqua nera nel torrente San Marino». E’ la denuncia del Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo per la tutela della salute e dell’ambiente. Con foto e vifeo il Gruppo lancia l’allarme «per lo scempio che sta subendo il Torrente San Marino”». «E non è la prima volta - scrive il Gruppo -. Sono state fatte varie segnalazioni all’ufficio sammarinese competente ma, essendo un torrente di confine, pare che la causa sia dalla parte italiana e per la parte italiana pare che sia una cosa normale! A meno che non sia petrolio, crediamo che di normale l’acqua nera di un torrente non abbia niente! Se gli uffici sammarinesi e italiani preposti ai controlli sull’ambiente ci sono, battano un colpo! Saremmo più tranquilli e ci sentiremmo più tutelati perché l’ambiente è un bene comune e avere un ambiente sano è un diritto!»