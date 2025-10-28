A San Marino i Mondiali amatoriali di danza sportiva Csit dal 31 ottobre al 2 novembre

San Marino si prepara ad accogliere un grande evento internazionale dedicato alla danza sportiva. Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, il Multieventi Sport Domus di Serravalle ospiterà i Campionati Mondiali amatoriali di danza sportiva Csit, che vedranno la partecipazione di 1.200 esibizioni di atleti provenienti da più di 40 nazioni.

Per tre giornate consecutive, la Repubblica di San Marino diventerà il cuore pulsante della danza mondiale con competizioni che spaziano dalle discipline standard – valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox e quick step – alle latino-americane, tra cui samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jive.

L’atmosfera si preannuncia vibrante e coinvolgente: il Multieventi Sport Domus aprirà le proprie porte al pubblico per tutti e tre i giorni della manifestazione. L’accesso sarà possibile tutti i giorni dalla mattina fino al serale.

I posti a bordo pista dal valore di 50 euro sono quasi ultimati, ma restano disponibili i biglietti tribuna, al costo di 20 euro a persona sul sito https://www.sanmarinowelcome.com/danza-sportiva-2025.

L’evento, patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per lo Sport di San Marino, rappresenta un’occasione unica per assistere a uno spettacolo di eleganza, ritmo e passione, in un contesto che unisce sport, arte e cultura.