A San Marino 276 incidenti stradali nel 2023

Nel 2023 a San Marino sono stati rilevati 276 incidenti stradali che hanno visto coinvolte 524 persone. Lo riporta la Polizia Civile Di queste 353 persone sono rimaste illesi; 172 sono rimaste ferite, di cui 7 hanno riportato lesioni con prognosi riservata.

Risulta rilevante il numero di sinistri in cui sono rimasti coinvolti, riportando lesioni, soggetti considerati “deboli” per quanto riguarda la sicurezza stradale, in particolare: 11 pedoni; 6 ciclisti; 34 utenti di ciclomotori/quadricicli; 37 utenti di motocicli.

Dall’analisi dei rilievi eseguiti è emerso che il mese dell’anno in cui sono avvenuti più incidenti stradali è stato il mese di ottobre con 34 sinistri, seguito da settembre con 28.

Come riportato nelle statistiche degli anni precedenti, si conferma che la superstrada risulta essere il tratto stradale con il più alto numero di incidenti stradali (73).