San Marino, Luca Boschi e Mariella Mularoni i nuovi Capitani Reggenti

SAN MARINO. Il tradizionale annuncio dal balconcino di palazzo Pubblico del segretario agli Affari Interni, Guerrino Zanotti, ha reso noto ieri pomeriggio i nomi dei due prossimi Capitani Reggenti che resteranno in carica dal 1° ottobre al 1° aprile 2021. E’ stata così scelta una Reggenza di Garanzia come già richiesto dalle opposizioni i cui consiglieri si sono dimessi qualche giorno fa. Salgono dunque alla Suprema Magistratura Luca Boschi e Mariella Mularoni. Il candidato e coordinatore di Civico10 è nato a Piacenza 46 anni. Lavora come libero professionista. La consigliera del Pdcs è nata a San Marino il 15 ottobre del 1962 ed è insegnante.

Sono stati eletti alla prima chiamata. Per entrambi è il primo mandato reggenziale. «Siamo sicuri – ha detto Civico10 su Boschi – che la sua figura sarà garante in questa fase di transizione che dovrà portare la Repubblica di San Marino a una chiarezza istituzionale, di dialogo fra le parti politiche in campo, utile a creare le condizioni per addivenire agli interventi riformatori e strutturali non più rinviabili».