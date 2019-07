San Marino, Cis diventa Banca Nazionale Sammarinese

Banca Cis cambia nome: da domani si chiamerà Banca Nazionale Sammarinese e sarà di proprietà al 100% di Banca Centrale. La sua attività proseguirà regolarmente e da lunedì le somme depositate saranno immediatamente disponibili, mentre tutti gli attuali dipendenti rimarranno in servizio. Lo comunica il Commissario Straordinario Sido Bonfatti, che mantiene la funzione di amministratore speciale di Bns, specificando che le passività di Banca Cis nei confronti dei Fondi Pensione saranno trasferite al Veicolo Pubblico controllato dallo Stato. La procedura di amministrazione straordinaria e le banche Banca Agricola Commerciale spa, Banca di San Marino spa e Banca Sammarinese di Investimento spa hanno definito i termini essenziali di un accordo in forza del quale le passività di Banca Cis verso i correntisti e verso i depositanti protetti, sino all’importo di euro 100.000 per ciascun cliente, saranno trasferite da Banca Cis alle tre banche menzionate. La migrazione dei conti è stata avviata e una volta perfezionata, ciascun cliente sarà avvisato sull’avvenuto trasferimento e a quali sportelli rivolgersi.

A quel punto i “depositi protetti” saranno immediatamente ed integralmente disponibili presso le tre banche. L’eventuale importo eccedente i 100.000 euro, sarà invece convertito in obbligazioni di Banca Nazionale Sammarinese, rimborsabili a scadenze variabili in relazione all’entità delle singole passività, garantite integralmente dallo Stato.

I titoli dei clienti emessi da soggetti terzi (quindi diversi da: obbligazioni della Banca Cis, Certificati di Deposito della Banca Cis) potranno essere liquidati su richiesta dei clienti immediatamente, ferme restando le limitazioni previste dalla Legge n. 102/2019.

La Banca Nazionale Sammarinese pubblicherà sul proprio sito un documento contenente le risposte alle domande di chiarimenti più frequenti aggiornandolo al procedere del programma di risoluzione, per mantenere pienamente aggiornata la clientela. Bns rende comunque disponibile, per le urgenze che non possano essere soddisfatte attraverso il contatto diretto con le filiali della banca, un servizio di informazione presso l’ufficio organizzazione, raggiungibile al numero 0549.87.41.55.