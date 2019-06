San Giovanni, nella nuova giunta la delega al Bilancio a una 23enne

C’è una new entry nella giunta Morelli-bis. Il bilancio comunale è stato affidato a una studentessa universitaria di 23 anni, Elisa Malpassi. «La mia concezione di squadra è ampia e strutturata. La scelta di continuità in Giunta su gran parte delle cariche è legata all’interpretazione del chiaro messaggio e dell’elevato consenso dimostrato da parte dei cittadini marignanesi alle ultime amministrative – ha detto il sindaco Daniele Morelli durante l’insediamento in consiglio comunale di martedì sera –. L’investimento su Elisa, ragazza di 23 anni, avvicinatasi all’amministrazione nell’ultimo anno della precedente legislatura, partecipando alle nostre iniziative e interagendo con noi, vuole essere un messaggio forte e appassionato per i giovani. Crediamo in loro e lavoreremo insieme per il futuro.

Sono convinto che questa scelta avrà degli effetti importanti nell’impegno e passione per creare sempre nuovi orizzonti per San Giovanni in Marignano».

In giunta Morelli ha confermato la delega di vice sindaca e assessora ai servizi sociali, volontariato, scuola e servizi educativi, cultura, politiche giovanili e associazionismo a Michela Bertuccioli; la delega di assessore alla sicurezza, polizia municipale, attività economiche, ambiente, mobilità, promozione turistica e territoriale, personale a Nicola Gabellini; la delega ai lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, organizzazione, partecipate e patrimonio a Gianluca Vagnini. Anche i consiglieri di maggioranza hanno ricevuto deleghe specifiche, legate a temi e punti programmatici ritenuti rilevanti: sostenibilità ambientale a Veronica Benelli, cittadinanza attiva a Quirino Palmese, rapporti con il consiglio comunale e trasparenza a Francesca Pieraccini, pari opportunità e sport a Carlotta Ruggeri.