San Giovanni, ladri con la ruspa abbattono la colonnina del self Q8

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. Ennesimo colpo al Q8 di San Giovanni in Marignano sulla strada provinciale 17. Nella notte ignoti hanno agito con una ruspa e hanno divelto la colonnina del self-service. Bottino ancora da quantificare. Nel 2017 il distributore era stato assalito tre volte, due volte nel 2016. In quasi tutte le occasioni si è trattato di furto con spaccata, provocando ingenti danni alle colonnine e altre strutture della stazione di benzina.