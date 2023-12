Scomparso a San Giovanni in Marignano: l’87enne Pangrazi ancora disperso

Sono proseguite purtroppo anche ieri senza esito, le ricerche di Giovanni Pangrazi, l’87enne marignase di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di Natale. Nonostante lo schieramento di uomini e mezzi del pensionato non è stata trovata alcuna traccia. Diverse le segnalazioni pervenute alla centrale operativa che coordina le ricerche, anche di chi è sicuro d’aver conversato con lui in queste ore. Nessuna, però, a verifica dei fatti da parte dei carabinieri della Tenenza di Cattolica, non ha portato all’esito sperato. Così come non hanno dato gli esiti desiderati le ricognizioni aeree con i droni e le battute a tappeto fatte con i cani molecolari dei Vigili del fuoco specializzati nella ricerca di dispersi. Pompieri che con i propri sommozzatori si sono immersi anche nelle acque del Ventena. Nulla è stato tralasciato. Le ricerche si sono spostate anche a diversi chilometri di distanza dalla casa dove vive il pensionato, più precisamente nelle località che per anni lo hanno visto impegnato a lavorare. Per ora, purtroppo, l’ultima immagine di Giovanni è quella immortalata dalla telecamera esterna di una tabaccheria marignanese. Le ricerche sono proseguite anche in nottata.