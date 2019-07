San Giovanni in Marignano, operaio si getta dal tetto e muore

Un operaio di 55 anni si è gettato dal tetto del capannone di laterizi dove lavora a San Giovanni in Marignano ed è morto. Erano le 11.30 circa. Sotto gli occhi dei carabinieri con i quali ha parlamentato per pochi minuti e dei vigili del fuoco appena accorsi (che non hanno avuto il tempo di intervenire).