San Clemente, armati di pistola rapinano rappresentante di gioielli

SAN CLEMENTE. Lo hanno atteso all'uscita di casa. Quando lo hanno visto salire in macchina gli sono piombati addosso con una pistola in pugno e si sono fatti consegnare i gioielli del campionario contenuto in un baule. Due banditi sono ricercati da oggi pomeriggio per un colpo da oltre diecimila euro messo portato a compimento a San Clemente, fuori dall'abitazione di un rappresentante di preziosi. Entrambi i banditi indossavano il casco integrale e viaggiavano su un T-Max Yamaha. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

