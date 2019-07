Sagome davanti alla sede Pd di Cesena: "bimbi tolti a famiglie dati ai gay"

CESENA. Due sagome di bambini imbavagliati e due cartelli di Forza Nuova riportanti la frase “strappano i bambini alle loro famiglie, li plagiano e li affidano ad amici e coppie omosessuali”. E quanto apparso nelle prime ore di oggi all’ingresso della sede del Pd di Cesena. Un atto ritenuto “intimidatorio” dal partito.



“Si tratta di un gesto inaccettabile e provocatorio - affermano dal Pd cesenate - che non può appartenere a nessun sincero democratico. Questi gesti non appartengono a chi come noi ritiene il confronto politico l’unica modalità di agire e confrontarsi, nonostante le differenti visioni politiche. Un atto che condanniamo con fermezza ma che ci deve vedere ancora più determinati nella nostra azione di cambiamento e di animazione degli spazi politici di democrazia.”