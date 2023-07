Sabato torna il Pride a Forlì, corteo per le vie del centro storico

Torna il ForlìPride per le vie del centro storico. L’appuntamento è sabato 8 luglio alle 17.30 con ritrovo e partenza tra piazza Dante Alighieri e i Musei San Domenico e arrivo del serpentone arcobaleno al parco del Campus universitario di Forlì dopo aver attraversato vie e piazze del centro storico.

“Il ForlíPride attraversa la città per rivendicare l’orgoglio queer – affermano gli organizzatori – siamo visibili, esistiamo, pretendiamo i nostri diritti, facciamo rumore, urliamo e balliamo in nome di una società libera; rifiutiamo la categorizzazione che ogni giorno colpisce le nostre vite, che ci obbliga a

fare un passo indietro e che ci vorrebbe in silenzio di fronte ad un paese che ci priva di diritti e libertà fondamentali. Recentemente le politiche del governo stanno intervenendo con dinamiche di prevaricazione sui nostri diritti, sui nostri corpi e sulle nostre identità, di fatto acuendo ancora di più la distinzione tra cittadinɜ di serie A e serie B. La nostra città non è da meno – evidenziano gli organizzatori – non dimentichiamo la scelta istituzionale di invitare la ministra Roccella a Forlì avallando di fatto le sue politiche omolesbobitransfobiche, con la difesa a oltranza del cosiddetto modello tradizionale di famiglia come arma per cancellare le famiglie omogenitoriali e le identità trans e non binarie”.