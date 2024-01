Russi, prima picchia la moglie, poi si colpisce da solo con una lampada simulando un’aggressione: 46enne arrestato

I carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato a Russi un uomo italiano di 46 anni, pregiudicato, per i reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia e lesioni personali nei confronti della moglie. Le indagini condotte dai militari in una cornice di particolare difficoltà, a causa del timore e della ritrosia della donna nel raccontare tutti gli episodi subiti, hanno comunque permesso di ricostruire il comportamento dell’arrestato, che, a partire dallo scorso mese di giugno, ha iniziato a perseguitare la donna fino a percosse davanti alle figlie minorenni, continue minacce di morte nel caso lei lo avesse lasciato, fino al costante monitoraggio degli spostamenti della donna, tramite l’installazione di un gps all’interno della sua vettura.

Ad evidenziare l’indole violenta dell’arrestato, l’episodio avvenuto in una delle numerose liti tra i due, dove l’uomo, dopo aver percosso la moglie, nel tentativo di alleggerire agli occhi degli inquirenti la propria posizione, si colpiva più volte con una lampada di vetro, per poi dichiarare di essere stato aggredito dalla donna.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Ravenna.