Russi, incidente: donna centrata da un’auto mentre attraversa sulle strisce - Gallery

Incidente questa mattina a Russi, dove una donna di 45 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’impatto si è verificato verso le 8, quando la donna stava attraversando la strada ed è stata centrata da un veicolo in via Faentina Nord. La signora è sempre rimasta cosciente, ma ha riportato diversi traumi ed è stata portata in elicottero (atterrato nel piazzale dell’ex Fornace Gattelli) all’ospedale Bufalini di Cesena. La strada è stata chiusa al traffico, con i rilievi a cura dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Russi.