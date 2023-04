Russi, ripostiglio va in fiamme. Si alza colonna di fumo nero.

Incendio questa mattina in un locale adibito a ripostiglio adiacente a una abitazione di via Canale a Russi, nella zona dell’ex zuccherificio. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Ravenna, il materiale immagazzinato all’interno del ripostiglio (tra cui vecchi elettrodomestici) ha preso fuoco verso le 6. Una vasta colonna di fumo nero e denso (visibile anche da fuori Russi) si è alzata immediatamente, richiedendo l’intervento di più squadre di vigili del fuoco, una è arrivata anche da Faenza.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 per sincerarsi delle condizioni delle tre persone residenti nella casa che però non hanno riportato sintomi rilevanti di intossicazione. L’incendio è stato poi spento, ma a preoccupare i pompieri erano anche le condizioni del tetto surriscaldato dalle temperature sprigionate dal rogo.