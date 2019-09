Run to win 2019: in 600 di corsa a Longiano

LONGIANO. Record di partecipanti. Sono stati 134 gli atleti iscritti per la gara competitiva e quasi 500 per quella non competitiva. Stamattina Longiano è stata presa d'assalto per la quarta edizione della “Run to win: in corsa contro l’azzardo”. La gara podistica su 12 Km è stata organizzata per il 4° anno consecutivo dall’Associazione “In sé”. Partenza e arrivo in piazza Tre Martiri per «sensibilizzare sul problema del fenomeno del gioco d’azzardo legale - spiegano gli organizzatori - nella prevenzione dei rischi e nel sostegno psicologico e legale alle persone e alle famiglie che si trovano in difficoltà a causa di un gioco eccessivo».

Gli atleti sono arrivati da varie parti d'Italia, anche da Foggia e Milano, anche il grosso era dei comprensori cesenate e riminese.

La classifica uomini: Lorenzo Fuschini (in 45 minuti e 57 secondi) dell'Atletica Rimini nord, Enrico Benedetti (46 e 04) della Golden club Rimini e Roberto Corbara 46 e 23) dell'Atletica Endas Cesena. Per la classifica donne: Lara Orlandi (52 e 10) della podistica Sammaurese, Emanuela Brasini (53 e 52) della Polisportiva Aurora Running solidale e Fausta Borghini (56 e 49) della San Patrignano running.