Rugby, il Romagna riparte dalla B e avrà un nuovo allenatore

Il Romagna Rfc riparte dopo la retrocessione in B, e saluta Gianluca Ogier, che non sarà più il tecnico della prima squadra, anche se resterà nella famiglia dei Galletti. Giovedì sera nella Club House di Cesena giocatori, staff e dirigenti si sono ritrovati per un momento di condivisione dopo queste giornate difficili ed è stata l’occasione per iniziare a gettare le basi per la nuova stagione.

Il presidente Massimo Villa si è soffermato sul valore di questa annata, in cui la squadra ha affrontato il campionato più difficile e competitivo della sua giovane storia, arrivando a un passo dalla salvezza e dimostrandosi all’altezza di un girone di grande spessore e tradizione come quello veneto. Ed è da questa consapevolezza che la squadra ripartirà dalla Serie B, con l’obiettivo di tornare il prima possibile nel palcoscenico che il Romagna ha dimostrato di meritare.

Concetti ribaditi da Giovanni Poggiali, fondatore del Romagna RFC, che ha sottolineato come la squadra sia il vertice di un progetto che rappresenta un territorio e che ha ancora molto da dire: “Ripartiamo a testa bassa, orgogliosi del nostro progetto, di quello che abbiamo costruito in questi anni e del grande potenziale che abbiamo dimostrato di avere. Dobbiamo continuare ad essere un punto di riferimento per il territorio e fare la nostra parte con impegno, passione e divertimento”.

Anche il capitano dei galletti Fabio Sgarzi ha fatto un bilancio della stagione appena conclusa: “È stata una delle stagioni più difficili, ma anche più belle. Ci siamo confrontati con squadre forti e con tutte ce la siamo giocata: non è finita come avremmo voluto, ma questa esperienza ci ha insegnato tanto e ci ha detto molto sul nostro valore. Questa retrocessione è un passaggio del nostro percorso, un percorso che tutti insieme dobbiamo portare avanti per risalire, come abbiamo già fatto in passato”.

In vista della prossima stagione, il Presidente Villa ha annunciato una ridefinizione dello staff tecnico: Gianluca Ogier continuerà a collaborare con il Romagna RFC per lo sviluppo del progetto sul territorio ma non sarà più primo allenatore della squadra. A Ogier sono andati i ringraziamenti per il lavoro svolto in questa difficile annata e per la grande disponibilità e professionalità mostrate. “Sono onorato e orgoglioso di aver allenato la squadra in questa stagione, abbiamo dimostrato di avere le carte in regola per stare in un campionato di questo livello”, commenta Ogier, “Sono stato fortunato ad aver trovato un Club che interpreta il rugby nel mio stesso modo e che mi ha accolto nella sua grande famiglia. Credo molto in questo progetto e da parte mia c’è tutta l’intenzione di continuare a dare il mio contributo”.