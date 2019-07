Rotary Club Cesena, Paul Harris Fellow al manager Luca Panzavolta

In occasione del recente passaggio delle consegne della Presidenza del Rotary Club Cesena da Ester Castagnoli ad Alessio Avenanti, alla presenza di Maria Giovanna Giorgetti assistente del Governatore, è stato consegnato il Paul Harris Fellow, massima onorificenza rotariana, per l'imprenditoria al manager Luca Panzavolta. Laureato in scienze agrarie indirizzo economico, Luca Panzavolta è Amministratore delegato e Direttore generale di CIA Commercianti Indipendenti Associati. È Consigliere di Amministrazione del Consorzio nazionale Conad, con sede in Bologna e Vicepresidente di Legacoop Romagna nonché Componente della Presidenza Regionale di Legacoop Emilia-Romagna. Insignito della onorificenza di Cavaliere al Merito nel 2011 e di quella di Ufficiale a maggio 2018. Un sentito ringraziamento ha espresso Ester Castagnoli al Presidente Africo Morellini, e ai relativi componenti, della Commissione per la “Consegna del PH alle personalità Cesenati della cultura e dell’imprenditoria”, per l’ottimo lavoro svolto al servizio del club.