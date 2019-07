Ronconfreddo, muore sul lavoro a 60 anni

Muore sul lavoro a 60 anni. E' successo questa mattina all’allevamento “I Prati”, in via Ansa nel territorio comunale di Roncofreddo (ma nel territorio della vallata del Savio), gestito dalla società agricola Colline Verdi e facente parte del gruppo Amadori. L'uomo lavorava per una delle due ditte esterne incaricate delle attività di pulizia della struttura.

I carabinieri stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. E per capire se sia stato provocato da un precedente malore bisognerà attendere l'esito della eventuale autopsia.