Rocca San Casciano, cade deltaplano: soccorsi in azione

ROCCA SAN CASCIANO. Soccorsi mobilitati per la caduta di un deltaplano nella zona tra Rocca San Casciano e Portico. In base alle prime, frammentarie, notizie, il velivolo dovrebbe essere riuscito a raggiungere il suolo nei pressi dello stabilimento delle ex Ceramiche forlivesi, ora inattivo. Si ignorano le condizioni del pilota. Sul posto i Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano e le ambulanze del 118.