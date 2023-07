Rocca, Portico e Dovadola: accordo sull’infermiere di comunità

Da fine estate la valle del Montone potrà contare su un infermiere di comunità. I sindaci di Portico, Rocca San Casciano e Dovadola, infatti, hanno da poco stretto un accordo per poter garantire questo servizio ai cittadini anziani dei loro paesi, specie a Portico e San Benedetto che da tempo ormai è sguarnito di medico di base. In questi giorni, infatti, è stato avviato il percorso insieme all’Ausl Romagna, che in precedenza aveva avviato una sperimentazione relativa all’infermiere di comunità nella valle del Tramazzo. «Stiamo muovendo i primi passi insieme alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e all’azienda sanitaria proprio per attivare quei nuovi servizi di prossimità dedicati alle popolazione anziana del territorio e a chi necessita di cure – spiega il primo cittadino di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti –. Serve una figura professionale, da qui la necessità di coinvolgere l’Ausl Romagna che ci supporterà anche nell’individuazione dei pazienti che possono essere seguiti in maniera coerente e coordinata. Non solo, per istituire la figura dell’infermiere di comunità deve sussistere per legge un numero standard minimo di 3mila abitanti. Per tale ragione, insieme ai colleghi di Portico e Dovadola abbiamo deciso di stringere un accordo e dare vita ad un progetto comune».

Cosa farà in concreto l’infermiere di comunità? «Si tratterà di un professionista, nominato dall’Ausl Romagna e probabilmente già presente sul territorio, che avrà base alla Casa della Salute di Rocca San Casciano (qui operano i tre medici di base, ci sono gli ambulatori ed è stato attivato il servizio di telemedicina, ndr) – prosegue il sindaco –. Questa figura ruoterà e girerà nei vari comuni coinvolti per assistere anziani o chiunque necessiti di cure, come ad esempio una semplice iniezione. Si tratta di un servizio importante per i piccoli paesi di montagna, specie perché l’età media è abbastanza alta».