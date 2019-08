Riparte a Ravenna la campagna contro le truffe agli anziani ai mercati

RAVENNA. Riparte il 4 settembre da Ravenna la campagna contro le truffe agli anziani “Più sicuri insieme”. Come illustrato stamane in Prefettura torna il gazebo in occasione dei mercati rionali e cittadini. Le iniziative, concordate dal Comitato di coordinamento per la prevenzione delle truffe attivo anche negli anni passati, si svolgeranno nei prossimi mesi di settembre e ottobre 2019, anche con la collaborazione delle forze dell’ordine, delle Polizie locali, dell’Abi e dell’Ufficio Scolastico Regionale Ambito territoriale di Ravenna. Al gazebo verrà distribuito materiale informativo e saranno fornite indicazioni utili per cercare di prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani.Saranno presenti rappresentanti e volontari di Confartigianato, rappresentanti delle Amministrazioni Locali, personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali e alcune scolaresche che vivranno un’ulteriore esperienza di educazione al senso civico e all’educazione civica. Inoltre, l’Anap-Confartigianato di Ravenna ha avviato l’iniziativa locale denominata “Botteghe sentinelle della sicurezza”, alla quale hanno aderito, attualmente, circa 120 esercizi commerciali, presenti nei territori di tutti i Comuni della provincia, che saranno riconoscibili da un’apposita vetrofania con il logo “più sicuri insieme”.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: