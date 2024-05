Vomitava in casa per dispetto: allontanato il convivente violento

RIMINI. Lo aveva accolto in casa sua, un’abitazione popolare in Valconca, ormai sette anni prima. Ma col passare degli anni, quello che poi era diventato un compagno, ha iniziato a divenire sempre più aggressivo, sino a prendere “l’abitudine” di strattonarla e picchiarla ogni giorno, e, sotto l’effetto dell’alcol di cui era diventato dipendente, aveva preso a vomitare e sputare a terra di proposito, così da costringere la donna a pulire costantemente, a meno che non volesse vivere in un ambiente immondo.

Esasperata, è stata lei a presentarsi più volte in caserma dai carabinieri per denunciare il convivente, confidando ai militari in divisa il terrore che l’uomo, un 63enne originario del Molise, non venisse messo in carcere e restasse a casa con lei.

Lo scorso fine settima le “preghiere” della donna sono state esaudite. Il giudice per le indagini preliminari, Raffaele Deflorio, su richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi, ha infatti firmato un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico.