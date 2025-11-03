VisitRimini, ecco il marchio della campagna “Out of hone 2025-2026”

VisitRimini, insieme a Italian Exhibition Group, Urban Vision Group e Vox Group, ha presentato oggi a Milano la nuova campagna Out Of Home 2025-2026. L’evento – ospitato nello spazio IlluMi di Via Mazzini – ha segnato il punto di partenza di un piano di comunicazione nazionale che coinvolgerà le principali città metropolitane e la rete autostradale italiana.

La campagna “Rimini. 4 seasons collection. more than a city. more than a destination” racconta una Rimini rinnovata, contemporanea e protagonista del turismo nazionale e internazionale per 365 giorni l’anno, attraverso un linguaggio visivo elegante e sorprendente che si ispira ai codici della moda e del design editoriale. Un progetto che ridefinisce il modo di comunicare le destinazioni turistiche italiane, posizionando Rimini tra i brand lifestyle di riferimento.

Ad aprire l’evento di Milano è stato l’assessore Michele Lari, che ha spiegato: “Le città cambiano, e con esse evolve anche l’immaginario collettivo che le circonda. Con questa nuova campagna, Rimini conferma e rilancia il proprio orizzonte, andando oltre le definizioni tradizionali per affermarsi come città aperta, contemporanea e attrattiva tutto l’anno. L’approdo è quello di una vera e propria destinazione europea dell’ospitalità permanente, che unisce creatività, cultura e stile di vita in un linguaggio visivo nuovo e internazionale”.