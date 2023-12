Viserba e l’incubo delle palazzine: “Quattro incendi in dicembre, viviamo nel panico”

Ancora attacchi incendiari a Viserba. I condomini di via Sacco e Vanzetti restano sotto scacco dei piromani che ormai da settimane terrorizzano il quartiere, in un crescendo di rischio e pericolosità che ha gettato i residenti nel panico. Con l’ultimo “attentato” nella notte prima della vigilia di Natale, il più esteso a livello di devastazione, ammontano a quattro gli incendi innescati dallo scorso 10 dicembre. «Siamo tutti preoccupati - confida un uomo che vive in una delle palazzine in cui stato appiccato il fuoco -. Speriamo che la polizia scopra presto chi sono i responsabili».

