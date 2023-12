Violenta 15enne in un parco di Rimini: chiesto il processo per il giovane campione di full contact

Rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Il pm della procura di Rimini Luca Bertuzzi ha chiesto il processo per un 21enne campione di full-contact e karate che nell’agosto del 2021 aveva costretto una 15enne ad avere un rapporto sessuale completo con lui nel parco Marecchia di Rimini. La ragazza, secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, era stata portata alla casina dell’acqua, una area appartata e in disuso del parco, e l’aveva costretta a subire la violenza nonostante le urla di richiesta di aiuto. Successivamente la ragazza aveva raccontato tutto ai genitori e poi ai carabinieri. L’udienza preliminare è stata fissata per il 27 marzo davanti gip del Tribunale di Rimini Vinicio Cantarini.