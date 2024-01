Viabilità, i tassisti e gli autisti dei bus: “La rotatoria alleggerisce la Statale 16 ma la zona mare è a rischio”

L’apertura della rotatoria alleggerisce il traffico lungo l’Adriatica. Ma non di certo su viale Vespucci, o su via Coletti e via Matteotti. Per non parlare di via Roma. Per cui prepariamoci al Sigep e ad un fine settimana di viabilità in tilt». Taxisti e autisti di bus urbani anticipano quello che, dal 20 al 24 gennaio, con lo svolgimento della fiera del gelato e dei dolci, potrà verificarsi lungo le strade cittadine. Con lunghe file di auto e tempi di percorrenza da 45 minuti. «Se non si decidono a fare queste corsie preferenziali – commenta Alessandro Taranto, presidente della cooperativa taxisti Rimini – la situazione non potrà mai migliorare. E vedrete che quello che è successo lo scorso anno, durante l’ultima edizione, accadrà anche tra sabato e, soprattutto lunedì e martedì. Con clienti costretti a sopportare veri e propri viaggi in auto, noi taxisti stressati per i continui imbottigliamenti e le proteste di chi trasportiamo, e una città paralizzata nelle ore di punta».

Da Riccione o dall’A14

E per fortuna che è stata aperta la maxi rotatoria sulla Statale 16. «Certo – conferma Sandro Di Giacinti, autista dei bus urbani e segretario Cisl trasporti Rimini -. Almeno quelli che arrivano da Riccione o dall’A14 non si ritroveranno a fare percorsi all’indietro per andare verso Ravenna e ad ingolfare ancora di più le strade. Così come quelli che, provenendo da nord non saranno più obbligati a raggiungere l’altra rotonda della fiera e poi tornare indietro verso l’A14. Insomma, esaurimenti evitati. E questo miglioramento l’ho potuto misurare già oggi (ieri, ndr) con un traffico scorrevole per tutta la giornata, grazie alle due ampie corsie della rotatoria. Anche intorno alle 13, in orario di punta, si andava via lisci».

L’effetto benefico

Superati, quindi, l’esame rotatoria aperta sulla statale 16. nel primo giorno d’apertura? «Ma sì – precisa ancora Di Giacinti -. Qualche fila ci sarà stata, roba di qualche minuto, però. Magari durante le ore di punta. Anche perché erano ancora in corso i lavori per la segnaletica orizzontale».

I potenziamenti

Intanto, nella gestione del traffico una piccola novità è stata introdotta: decine e decine di treni fermeranno, in modo straordinario, alla stazione Rimini-fiera, le corse del metromare saranno potenziate così come quelle dei bus urbani, e, addirittura, sarà organizzato il treno speciale Sigep.

«E questa è una cosa positiva – osserva Taranto – perché ci permetterà di ridurre il numero di corse Marina centro-fiera, a favore di tratti più corti e veloci come quello Marina centro-stazione. Ma anche il potenziamento del servizio urbano lo vedo con favore. Sempre che il traffico lo permetterà». Insomma, si sta cercando di fare di tutto perché la viabilità non vada in tilt e la città non venga paralizzata. «Credo che la maxi rotatoria una mano potrà darla – chiosa Stefano Cevoli, vice presidente della cooperativa taxi Rimini - visto che verso monte le auto potranno procedere senza imbottigliamenti, o comunque con maggiore velocità di quanto non succedeva durante il periodo della sua chiusura. Ma è a Marina centro che si impazzirà. In particolare su viale Vespucci, tra auto parcheggiate in doppia fila e bus turistici fermi. Senza considerare, naturalmente, il tratto che da via Coletti porta alla fiera».