Vannacci: “Turismo Lgbtq+ ultima follia dell’Emilia-Romagna”

“Soldi pubblici per un ‘bollino’ inutile: l’ultima follia della regione Emilia Romagna. Mentre le imprese chiudono, le famiglie faticano ad arrivare a fine mese e il settore turistico ha bisogno di interventi concreti per rilanciarsi, la Regione Emilia-Romagna pensa bene di spendere 116 mila euro per un progetto di ‘turismo LGBTQ+’. Sì, avete capito bene: soldi pubblici destinati a finanziare certificazioni e webinar invece di sostenere tutti gli operatori turistici, senza etichette ideologiche”. Lo scrive sui social l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci.

“Il turismo - aggiunge - si incentiva con infrastrutture, promozione e abbattimento delle tasse, non con bollini arcobaleno! Ogni turista è il benvenuto, indipendentemente dall’orientamento sessuale, e non servono soldi pubblici per ribadirlo. Mentre il settore alberghiero lotta contro il caro bollette, la sinistra preferisce finanziare operazioni ideologiche anziché dare risposte concrete. A voi sembra normale?”.