Unirimini, rinnovata per tre anni la gestione del Tecnopolo

Sarà sempre Unirimini a “guidare” il Tecnopolo cittadino per il quale sono previsti lavori di ampliamento per oltre 2,4 milioni di euro. La giunta del Comune di Rimini approva infatti l’accordo che conferma la società di sostegno al campus dell’Alma Mater di Bologna gestore della struttura di via Dario Campana che si occupa di ricerca, innovazione e servizi per le imprese per il triennio 2025-2028. E che “si rilancia come hub urbano strategico”, sottolineano da Palazzo Garampi. Il mandato, gratuito e rinnovabile, consente la partecipazione al bando regionale in scadenza a settembre per ottenere nuove risorse. E non ha impatto sul bilancio comunale.

Al Tecnopolo sono presenti i Centri interdipartimentali di ricerca dell’Università di Bologna, attivi in energia, meccanica e Ict, ed è parte della rete regionale dell’Alta tecnologia. Intanto è in corso il progetto di ampliamento con la ristrutturazione del padiglione “ex-ovini” e la costruzione di un nuovo edificio per 600 metri quadrati aggiuntivi. L’investimento è appunto da 2,45 milioni di euro, di cui 1,5 dalla Regione e 950.000 euro del Comune. L’opera è stata inserita tra le 15 operazioni strategiche regionali e punta a rafforzare attività in economia circolare, digitalizzazione e intelligenza artificiale. Si tratta di “un presidio strategico per la crescita culturale, scientifica ed economica della città”, conferma la vicesindaco Chiara Bellini.E l’interesse comune è “rafforzare le capacità di ricerca di una struttura funzionale non solo per il campus di Rimini e i suoi ricercatori, ma anche per le imprese del territorio”. Con l’accordo, connclude, si rafforza “il legame tra ricerca, formazione e sviluppo locale, sostenendo un modello di innovazione aperta e collaborativa. Rimini investe nel sapere per costruire il futuro e generare crescita sostenibile”.